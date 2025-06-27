عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، جاء فيه، أكد وزير الدفاع الهندي لنظيره الصيني ضرورة سعي البلدين لحل دائم لنزاعهما الحدودي.

وأوضح وزير الدفاع الهندي لنظيره الصيني: يجب حل خلافات البلدين بخريطة طريق منظمة.

في ظل تحولات المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب إقليمي فاعل من خلال شراكات استراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى، وعلى رأسها الصين. وخلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى نموذج متكامل من الشراكة المبنية على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.