قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
استقرار الأوضاع.. مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى بيروت وعمان
8% من سكان الأرض بدون كهرباء.. ما السبب؟
بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025
اعرف حقك| مجمعة التأمين تغطي ركاب القطارات والمترو تلقائيا دون اشتراك إضافي
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
إعلام إسرائيلي: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم ملاكي وأتوبيس بالشرقية
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار بغزة
الحكومة تراقب درجات الحرارة في الصعيد والقاهرة الكبرى اليوم.. إنفوجراف
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
أسبانيا تستدعي سفير دولة الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الهندي لنظيره الصيني: ضرورة سعي البلدين لحل دائم لنزاعهما الحدودي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، جاء فيه، أكد وزير الدفاع الهندي لنظيره الصيني ضرورة سعي البلدين لحل دائم لنزاعهما الحدودي.

وأوضح وزير الدفاع الهندي لنظيره الصيني: يجب حل خلافات البلدين بخريطة طريق منظمة.

في ظل تحولات المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب إقليمي فاعل من خلال شراكات استراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى، وعلى رأسها الصين. وخلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى نموذج متكامل من الشراكة المبنية على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

الصين الهند القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

القابضة للمطارات

للموسم الثامن.. المصرية للمطارات تتأهل إلى بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

القس يوليوس جاد

وفاة كاهن من إيبارشية ملوي إثر حادث سير.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

طارق النبراوي نقيب المهندسين

أزعج الأعضاء.. النبراوي يوضح تفاصيل قيد حملة دبلوم الصنايع بنقابة المهندسين

بالصور

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

إطلالة مختلفة .. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد