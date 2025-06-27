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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين.. ويأمل باتفاق مماثل مع الهند

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقًا تجاريًا مع الصين، دون أن يكشف عن تفاصيل بنوده، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه جرى توقيعه يوم الأربعاء. 

جاء هذا الإعلان خلال فعالية بالبيت الأبيض خصصت للترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي، الذي دعا الرئيس الكونجرس إلى تمريره قبل عطلة الرابع من يوليو.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق يأتي بعد أيام من التفاهم الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات في لندن مطلع الشهر الجاري، حيث نجحت المفاوضات في تثبيت هدنة تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم. 

واعتبر وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن المحادثات "أكملت البنود النهائية" لاتفاق تم التوصل إليه سابقًا في جنيف، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، في خطوة تستهدف تخفيف التوترات التجارية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة.

تسريع شحنات المعادن النادرة  

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الاتفاق الجديد يشمل بندًا خاصًا بتسريع إعادة شحنات المعادن النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة. وتعد هذه المعادن مكونات أساسية في صناعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتقدمة، وتسيطر الصين على نسبة كبيرة من إنتاجها عالميًا، ما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا في هذا القطاع الحساس.

ترامب: نأمل في اتفاق مع الهند قريبًا

وفي كلمته بالبيت الأبيض، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري مماثل مع الهند خلال فترة وجيزة. وقال: "نتطلع إلى توقيع اتفاق جيد مع الهند قريبًا"، في إشارة إلى مفاوضات تجارية تجري خلف الكواليس بين الجانبين منذ عدة أشهر، بعد خلافات سابقة حول التعريفات الجمركية والوصول إلى الأسواق.

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