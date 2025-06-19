الصين تعلن إجلاء 1600من مواطنيها في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الصينية إجلاء أكثر من 1600 من مواطنيها في إيران بسب تصاعد الأحداث مابين طهران وتل أبيب.

كما أعربت الخارجية الصينية في بيان لها عن قلقها الكبير من تصاعد الصراع بين "إسرائيل" وإيران.

وقال الخارجية الصينية: تصاعد المواجهة بين إيران و"دولة الإحتلال" يؤثر سلبا على السلام والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل في بيان لها إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.

وأوضحت أنه سيجري إجلاء الرعايا الصينيين عبر معبر طابا الحدودي مع مصر بالحافلات، على بعد حوالي 360 كيلومترا من تل أبيب.

وحذرت السفارة من أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى، ولا يُمكن استبعاد احتمال تفاقمه".

قلق شديد

وأمس، قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانج يي أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أن "سلوك إسرائيل المتمثل في تجاهل القانون الدولي والقواعد الدولية تسبب في توتر الوضع في الشرق الأوسط بشكل مفاجئ، وتشعر الصين بقلق شديد من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة".

وفي مكالمة هاتفية منفصلة مع وزير خارجية سلطنة عمان الأربعاء، قال وانج إن بلديهما "لا يمكنهما الوقوف مكتوفي الأيدي وترك المنطقة تنزلق إلى هاوية مجهولة"، بحسب ما ذكرت الخارجية الصينية.