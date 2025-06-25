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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تحسبا لهجمات صينية.. تايوان تصدر تعليمات جديدة لمواطنيها

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تستعد تايوان لإصدار توجيهات جديدة لمواطنيها، الأسبوع المقبل، بشأن كيفية التصرف؛ في حال وقوع غارات جوية، وذلك تحسبا لهجوم صيني محتمل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين أمنيين تايوانيين، ووثائق حكومية داخلية، أن السلطات التايوانية بصدد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستجابة للإنذارات الجوية، لتشمل تعليمات خاصة بمن لا يستطيعون الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد، مثل من يكونون في سياراتهم أو داخل مبان شاهقة.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن "تايوان تتابع باهتمام تطورات الوضع في أوكرانيا وإسرائيل"، مضيفاً أنه "من المهم أن يعرف المواطنون كيف يحمون أنفسهم، سواء في منازلهم أو أماكن عملهم".

ووفقاً للوثائق، تشمل الإرشادات الجديدة نصائح مثل الاحتماء خلف جدران مزدوجة، والاستلقاء وفتح الفم قليلاً لتخفيف تأثير ضغط الانفجارات، في حال تعذر الوصول السريع إلى مأوى.

وأشار مسؤول أمني آخر، إلى أن سكان المباني المرتفعة قد لا يتمكنون من الوصول إلى الملاجئ خلال المهلة المحددة، وهي 3 دقائق فقط بعد انطلاق صافرات الإنذار، ما يستدعي إطلاق حملات توعية بوسائل بديلة للحماية.

مناورات وتدريبات مدنية

بالتزامن مع توجيه التعليمات الجديدة؛ تعتزم تايوان إجراء تدريبات دفاع مدني تشمل إقامة محطات طوارئ لتوزيع الإمدادات، وذلك بالتزامن مع مناورات "هان كوانج" العسكرية السنوية في يوليو المقبل، والتي ستمتد هذا العام لعشرة أيام، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتواصل الحكومة تعزيز جاهزية الملاجئ الجوية المنتشرة في أنحاء الجزيرة، بما في ذلك استخدامها لمحطات المترو ومراكز التسوق.

وفي العاصمة تايبيه وحدها، يتجاوز عدد الملاجئ 4600، وتستوعب نحو 12 مليون شخص، أي ما يعادل 4 أضعاف عدد السكان المحليين.

حملة لتعزيز الوحدة الوطنية في تايوان

في سياق متصل، أطلق الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الأحد، حملة جديدة بعنوان "الوحدة الوطنية"، لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الصيني المتزايد.

وتأتي هذه الحملة عقب إصدار لاي تعليمات للأجهزة الأمنية بتكثيف المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، في ظل ما قال إنه تصاعد في "الأنشطة العسكرية الصينية".

وفي أول خطاب ضمن سلسلة تحمل شعار "وحدوا تايوان"، أكد لاي تمسك بلاده بسيادتها، قائلاً إن تايوان "تمتلك أراضيها وشعبها وحكومتها"، ما يجعلها دولة ذات سيادة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصدر في الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، أن الحملة تستهدف في المقام الأول تعزيز الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية بين المواطنين.

تصعيد مستمر من بكين

منذ تولي لاي تشينج تي منصبه في مايو 2024، كثفت الصين مناوراتها العسكرية وزادت من أنشطة التجسس، إلى جانب تصعيد الضغوط الدبلوماسية على دول العالم لدعم موقفها بشأن السيادة على تايوان.

وتعتبر بكين الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد استعدادها لاستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما ترفض حكومة تايوان هذه الأمر وتتمسك بسيادتها الكاملة.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، صعدت الصين من تحركاتها العسكرية عبر ست جولات من المناورات الكبرى، إلى جانب تدريبات شبه يومية في محيط الجزيرة، تحاكي سيناريوهات الحصار والضربات الجوية والإنزال البحري.

تايوان هجوم صيني أوكرانيا وإسرائيل الصين وتايوان أمريكا وتايوان

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