تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

تداول رواد السوشيال ميديا صورة غريبة لهيكل سمك فيه تشوهات، حيث ظهرت بها العديد من التشوهات مما أثار حالة من الدهشة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

علقت الدكتورة شيرين ذكي مفتش الطب البيطري بمحافظة الجيزة والمتحدثه الإعلامية لنقابة البيطريين، على صورة تشوهات السمك قائلة:"نتكلم دلوقتي عن البوست الي انتشر لصورة السمكة دي الي نشرناها منذ قليل..هل فعلا ممكن تحدث تشوهات في هيكل الأسماك ؟؟؟.

أضافت شيرين ذكي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"ممكن طبعا ، ووارد حدوث التشوهات في أي جزء من أجزاء السمكة كالهيكل أو الفم أو الزعانف أو الجمجمة أو الذيل."

ما هي اسباب هذا التشوه في هيكل السمك ؟

أسباب عديدة منها ما هو مرضي وما هو غير مرضي

من اسباب التشوه في هيكل السمكة :

_ بعض الأمراض البكتيرية والڤيروسية والفطرية .

_ قد تكون أسباب وراثية .

_ التعرض لتيارات مياه عنيفة لزريعة السمك صغيرة السن .

_ النقص الشديد لبعض العناصر الغذائية كالفسفور والأحماض الدهنية ، كذلك نقص بعض الڤيتامينات مثل ڤيتامين سي ، وڤيتامين أ ، وكذلك ڤيتامين ك .

_ زيادة نسبة هرمون الذكورة في الأسماك المستزرعة لتوحيد جنسها .

_ وأيضا من اسباب هذا التشوه هو وجود هذه الأسماك في بيئة ملوثة مشبعة بالمعادن الثقيلة ، وفي ترع وجداول مائية راكدة ، أو مياه تتلوث بمخلفات المصانع من تلك المعادن الثقيلة ، أو ملوثة بالصرف الزراعي المحمل بالمبيدات الحشرية أو السموم الفطرية .



الجزء الآخر الذي تحدث عنه هذا المنشور هو أن من أسباب تشوهات هيكل السمكة هو إصابتها بالسل ... ما صحة هذه المعلومة ؟

_ الأسماك تصاب بالسل عن طريق البكتيريا المسببة للمرض سواء اسماك المياه العذبة ، أو اسماك المياه المالحة .

_السل يتسبب في أعراض ظاهرة على السمكة منها جحوظ العينان ، تقرحات الجلد ، فقدان القشور ، وتشوهات هيكل السمكة

_ إصابة الأسماك بالسل قد تكون بسبب تلوث احواض الاستزراع السمكي ، أو انتقال الميكروب لها عن طريق بعض القواقع .



هل ينتقل سل الأسماك إلى الإنسان ؟

نعم ينتقل عن طريق تلوث جروح الجسم سواء كانت جروح قديمة أو حديثة وذلك أثناء التعامل مع مياه احواض الاستزراع الملوثة أو السباحة في المياه الملوثة بالميكروب .

اعراض سل الأسماك إذا انتقل للإنسان :

_ حرارة جسم الانسان تقتل الميكروب لكن تحدث الإصابة في أطراف الإنسان حيث درجة حرارتها غالبا تكون أقل من باقي الجسم .

تحدث إصابات بعقد ذات لون بني او أحمر وبها قروح في المفاصل كالكوع، الركبة ، الأصابع، الرسغ ، القدم أو اليد ، تختفي هذه الإصابات نتيجة مناعة الجسم بعد عدة أسابيع ... أصحاب المناعة الضعيفة يجب أن يحذروا حتى لا تتطور تلك الإصابات إلى إصابات داخلية بالجسم ... كما أن هناك انواع من الميكروب قد تصيب الجهاز التنفسي والعظام بالإنسان ويجب التوجه إلى الطبيب عند ظهور قروح ذات صديد ابيض مصفر .

الخلاصة

_ تشوهات الأسماك ممكن تكون بسبب مرضي أو غير مرضي، فالأفضل الابتعاد عن شراء الأسماك ذات التشوه الواضح في أجزاء جسدها ظاهرياً ، والتخلص منها إذا تم اصطيادها خشية إصابتها بالأمراض أو بالملوثات.

_ شراء الأسماك من مصدر موثوق والابتعاد عن شراء الأسماك أو اصطيادها من المياه الملوثة والمصارف والترع الراكدة .

_ إذا لم يكن التشوه واضح على السمكة خارجيا فالأفضل فتح السمكة وفحصها قبل تناولها .

