عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشدداً بالمتابعة الدورية لخطة رى تلك الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن ، مؤكداً  على  إستمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من إنتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة  .

مواقف لا تنتهي.. أول مأذونة في المنوفية تحكي أغرب قضايا الطلاق|شاهد

محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 230 درجة


وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة الأشجار المثمرة الاحتباس الحراري الحدائق والمتنزهات العامة المتنزهات العامة زراعة الاشجار المثمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

زيادة سنوية 1%.. تفاصيل تسوية المعاشات بنسبة 80% بقانون التأمينات الجديد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

ترشيحاتنا

روسيا تقصف مستشفى لـ الأطفال بالعاصمة الأوكرانية كييف

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط.. تفاصيل

إفراج مبكر.. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

حتي الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. هل رأيت الكلمة المختلفة في صورة الوهم البصري

سعر فستان رانيا يوسف بعرض أزياء مايكل سينكو يثير ضجة| شاهد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

للأطفال.. هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

فيديو

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ