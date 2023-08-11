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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع ثلاثينية بمنزلها في الخارجة بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها، اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لسيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.


وتبين وفاة "وفاء.ح.ع" 35 عامًا، بمنطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وجرى توقيع الكشف الطبي المبدئي عليها من مفتش صحة الخارجة، وتبين وجود آثار خنق وخدوش وهناك شبهة جنائية في الوفاة وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفية داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي بتحديد أسباب وملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لتتولي  التحقيقات.

إدارة شرطة النجدة آثار خنق اخطر البحث الجنائي ادا النيابة العامة الكشف الطب سيدة ثلاثينية مستشفى الخارجة التخصصى مدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد لطب الشرعي

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