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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 9.7 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، حيث تم تسجيل 2537 مبايعة بقيمة 7.99 مليار درهم، منها 235 مبايعة للأراضي بقيمة 2.23 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.76 مليار درهم.


وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم بمنطقة الوصل في دبي تلتها مبايعة بقيمة 276 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية ثم مبايعة بقيمة 181 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.
 

كما تصدرت منطقة مدينة هند في دبي 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.
 

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مبايعات الشقق والفلل

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 224 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 215 مبايعة بقيمة 350 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 191 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.42 مليار درهم منها 58 رهونات أراضي بقيمة 138.76 مليون درهم و415 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 261 مليون درهم وأخري في منطقة المزهر الأولى بقيمة 101 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 336.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 48 مليون درهم.

دبي تصرفات عقارية أملاك دائرة الأراضي الفلل الشقق

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