ليه مش شايفين إسرائيل وأمريكا؟ مصطفى بكري يهاجم هيومان رايتس بسبب مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قد ‏صدر تقرير من "هيومن رايتس ووتش"، أن تقنين الحكومة المصرية لـ استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء البلاد يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

‏وتابع بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، أن أزمة الكهرباء سيتم حلها خلال أيام وكان سببها زيادة درجات الحرارة، مضيفا أن مصر كانت تنتج 30 الف جيجا وات من الكهرباء في عام 2014، أن اليوم تنتج حوالي 60 الف جيجا وات.

‏وأضاف أن لماذا لا تنظروا إلى إسرائيل التي تقتل في الشعب الفلسطيني ولم نسمع صوتكم انظروا إلى المجتمع الأمريكي وحوادث العنف ضد أصحاب البشرة السمراء والديون المتراكمة على أمريكا نحن نعلم كل هذه المؤامرات الكل يسعى للتصعيد ضد مصر والرئيس السيسي وهم يظنون أن مصر ستعود الى الفوضى مرة أخرى لكن لن يحدث.