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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة: أنا نصي مصرية.. ومدينة العلمين فيها عظمة

الفنانة كارول سماحة
الفنانة كارول سماحة

قالت الفنانة كارول سماحة، إنها منبهرة بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة، إذ أنها تزوجت في مصر منذ 10 سنوات، وشهدت تطور كبير في كل المجالات، لافتة إلى أن مدينة العلمين تطور هائل ومختلف، "مدينة العلمين فيها عظمة في العمارات وطريقة البناء، والمكان نفسه، وجمال البحر، شيء كتير حلو". 

كارول سماحة تكشف عن أعمالها الغنائية القادمة 

وأضاف "سماحة"، خلال لقاء على هامش مهرجان العلمين، عبر فضائية "أون"، أنها سعيدة بالنجاح الكبير لمهرجان العلمين، وسعيدة بالمشاركة في النسخة الأولى من مهرجان العلمين، موضحة أنها تجهز عدد من الأغاني القديمة والجديدة في حفلتها بمهرجان العلمين، "مجهزة حاجات قديمة، وحاجات جديدة، والنهاردة هتكون ليلة كبيرة على المسرح".

وتابعت كارول سماحة، أن مهرجان العلمين مهم جدا للسياحة المصرية، ويساعد بشكل كبير في معرفة السائحين بجمال مصر وغيرها، لافتة إلى أن مصر دولة كبيرة، وعلى الرغم من أنها جزء منها مصري باعتبارها حاصلة على الجنسية ألا أنها مازال هناك مناطق تستكشفها كل يوم، مهرجان العلمين له صدى واسع في كل البلدان، “انا نصي مصرية، ولسه كل يوم بستكشف جديد في مصر”. 

وواصلت: "أنا بعشق الناس وبعشق المسرح، بحس أن المسرح هو بيتي، وكل واحد عنده متعة مختلفة، أنا بحب المسرح، وبحب الناس تغني وتردد معايا الأغاني، مع الرقص وغيره". 

وكشفت عن أنها تجهز أعمال جديدة تحت اسم "سنجل مصري" سيتم طرحها بعد الصيف، إذ أنها تأخرت في طرح هذا الألبوم بسبب رغبتها في اختيار الأغاني المناسبة، وستكون مفاجأة بالنسبة للجماهير، "عندي وقت كبير مع الأمومة أني أكتب الأغاني، وحياتي بعد الأمومة أصبحت أعمق، وفيها سلام أكبر، وأصبحت قادرة أعمل توازن بين الأمومة وبين الفن". 

كارول سماحة مهرجان العلمين مدينة العلمين المسرح اون

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