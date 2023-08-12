جه من بره ومعرفش يروح لأهله.. الأمن يعثر على أجنبى مشرد بشوارع القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول" مشرداً فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.

العثور على أجنبي مشرد

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وتبين أنه يعانى من "مرض نفسى" يعالج منه منذ عدة سنوات .

تم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته وإستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

وتقدم أهله بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وحسن التعامل.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى .