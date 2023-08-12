أرسنال يفوز على نوتنجهام فورست 2-1 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح إدوارد نيكيتاه التسجيل لفريق آرسنال في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وعزز بوكايو ساكا تقدم الجانرز بهدف ثان في الدقيقة 32.

وجاء هدف نوتنجهام فورست الوحيد عن طريق تايو أونيي في الدقيقة ٨٢.



وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: توماس باراتي - وايت - سالبيا - تيمبر

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - هافيرتز

خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - نيكيتاه.