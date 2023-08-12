مليار طن انبعاثات كربونية بسبب حرائق غابات كندا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حرائق الغابات في كندا هذا العام، تسببت في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، وفق تقديرات السلطات الكندية.

ويعادل هذا المقدار تقريبًا الانبعاثات السنوية لليابان، والتي تعادل 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021، خامس أكبر ملوث في العالم، وتتجاوز الانبعاثات السنوية لقطاع الطيران العالمي في العام 2022، والتي بلغت 0.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، حسب وكالات.

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية، الجمعة: "تحوّل هذا الصيف إلى ماراتون حقيقي" في وقت يتحضّر غرب البلاد لموجة حرّ جديدة، و وأضاف: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون".

انبعاثات الكربون

وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق "أعلى من المعتاد" حتى سبتمبر، وبحسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس"، وصلت انبعاثات الكربون الناتجة من الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجّلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجّل عام 2014.

