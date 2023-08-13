خرجتا لشراء علاج فصدمهما طفل متهور.. تفاصيل وفاة فتاتين بالقليوبية

خرجت مريم وليلى من منزلهما بشبين القناطر إلى الصيدلية لشراء أدوية لجدتهما المريضة بالغضروف.

لم تتأخر مريم وليلى ولم يترددا لحظة وأسرعتا لشراء الأدوية ولم يتوقعا أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية ، حيث لقيت فتاتان مصرعهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما صدمتهما سيارة نقل يقودها طفل متهور.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفتاتين مطالبين خلال حديثهم لصدى البلد بالقصاص العادل من المتهم.

وقالت أسرة الضحايا "عايزين حق بناتنا مريم وليلى لحد دلوقتى مش مصدقين أنهم ماتوا.. واللي قتلهم لازم يتعاقب هو وأبوه".

واشار والد مريم :"بنتي كانت رايحة الصيدلية تشتري علاج لجدتها وهي خارجة من الصيدلية صدمتها السيارة ، مشيرا الى أن رنيت على بنتي ما ردتش عليا وفي واحد رد عليا قالي بناتك عاملين حادثة على الترعة وماتوا تعالي شوفيهم".

وتابع :"المتهم دهس البنات بعد الاصطدام بالسيارة المحملة بالزلط وماتوا والعلاج فى أيديهم و ملحقوش يفرحوا بشبابهم ويرجعوا لجدتهم المريضة بالعلاج.

وكانت منطقة عزبة اليمن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قد شهدت حادثا مأساويا ، كان ضحيته فتاتان بعمر الزهور هما "مريم وليلى" ابنتي خالة خرجتا لشراء علاج لجدتهما المريضة وأثناء خروجهما من الصيدلية صدمتهما سيارة نقل يقودها صغير عمره 15 عاما، أودى بحياتهما في الحال.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الحادث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهما: "مريم ن ج" 15 عامًا، و"ليلي أ ع"16 سنة إثر اصطدام سيارة نقل بهما وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة و بمواجهته اعترف بارتكاب الحادث ، وشيع المئات من أهالي مدينة شبين القناطر جثماني الفتاتين، حيث خرجت الجنازة من مسجد الجبسة بشبين القناطر وسط دموع وأحزان الجميع وتم تشييعهم لمثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما داعين الله لهما بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

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