عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرجتا لشراء علاج فصدمهما طفل متهور.. تفاصيل وفاة فتاتين بالقليوبية

مريم وليلي
مريم وليلي

خرجت مريم وليلى من منزلهما بشبين القناطر إلى الصيدلية لشراء أدوية لجدتهما المريضة بالغضروف.

ندوة لرفع وعي المستثمرين وتعريفهم اشتراطات سلامة الغذاء ببنها

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة

لم تتأخر مريم وليلى ولم يترددا لحظة وأسرعتا لشراء الأدوية ولم يتوقعا أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية ، حيث لقيت فتاتان مصرعهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما صدمتهما سيارة نقل يقودها طفل متهور.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفتاتين مطالبين خلال حديثهم لصدى البلد بالقصاص العادل من المتهم.
وقالت أسرة الضحايا "عايزين حق بناتنا مريم وليلى لحد دلوقتى مش مصدقين أنهم ماتوا.. واللي قتلهم لازم يتعاقب هو وأبوه".
واشار والد مريم :"بنتي كانت رايحة الصيدلية تشتري علاج لجدتها وهي خارجة من الصيدلية صدمتها السيارة ، مشيرا الى أن رنيت على بنتي ما ردتش عليا وفي واحد  رد عليا قالي بناتك عاملين حادثة على الترعة وماتوا تعالي شوفيهم".
وتابع :"المتهم دهس البنات بعد الاصطدام بالسيارة المحملة بالزلط وماتوا والعلاج فى أيديهم و ملحقوش يفرحوا بشبابهم ويرجعوا  لجدتهم المريضة بالعلاج.
وكانت منطقة عزبة اليمن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قد شهدت حادثا مأساويا ، كان ضحيته فتاتان بعمر الزهور هما "مريم وليلى" ابنتي خالة خرجتا لشراء علاج لجدتهما المريضة وأثناء خروجهما من الصيدلية صدمتهما سيارة نقل يقودها صغير عمره 15 عاما، أودى بحياتهما في الحال.
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الحادث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهما: "مريم ن ج" 15 عامًا، و"ليلي أ ع"16 سنة إثر اصطدام سيارة نقل بهما وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة و بمواجهته اعترف بارتكاب الحادث ، وشيع المئات من أهالي مدينة شبين القناطر جثماني الفتاتين، حيث خرجت الجنازة من مسجد الجبسة بشبين القناطر وسط دموع وأحزان الجميع وتم تشييعهم لمثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما داعين الله لهما بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

1df9f8a5-6469-4456-8bbc-1d665d13d2a8
1df9f8a5-6469-4456-8bbc-1d665d13d2a8
5b77b934-9e6d-46e8-94ed-35f5bb9cfbbf
5b77b934-9e6d-46e8-94ed-35f5bb9cfbbf
8fa64f07-fcd6-4971-960d-e205c8272566
8fa64f07-fcd6-4971-960d-e205c8272566
القليوبية شبين القناطر شراء الأدوية عزبة اليمن المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

ندوة لرفع وعي المستثمرين وتعريفهم اشتراطات سلامة الغذاء ببنها

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة

رئيس طوخ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة..صور

15 أغسطس.. انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بجامعة بنها

ترشيحاتنا

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

الإسكان: قريباً الانتهاء من 4704 وحدات لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

بجميع المحافظات.. إدارة التأهيل بالتضامن توضح تفاصيل حملة «هنوصلك» لذوي القدرات الخاصة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ