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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تفتح باب التسجيل للسفن التجارية للإبحار في ممرات مؤقتة

صدى البلد

فتحت أوكرانيا ، اليوم السبت، التسجيل للسفن التجارية للإبحار عبر ممرات مؤقتة في البحر الأسود، بحسب البحرية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك في التلفزيون الوطني يوم السبت 'التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل'.

وأضاف بلينتشوك إن الطرق المؤقتة تهدف إلى التغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية. وأضاف أنه سيسمح لأصحاب السفن والشركات 'أخيرًا باستعادة سفنهم التجارية الموجودة في الأسر لأسباب إنسانية بسبب التهديدات المستمرة للروس في البحر'.

وتابع بلينتشوك إنه تم تحذير مالكي السفن وقباطنتها من الخطر الحالي ، وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية ستساعد في ضمان أمن السفن التجارية المبحرة عبر الممرات ، مع قيام البحرية 'بكل ما في وسعها'.

وأعلنت البحرية الأوكرانية لأول مرة عن وجود ممرات مؤقتة للسفن المدنية للإبحار من وإلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود يوم الخميس. أوضحت البحرية أنه سيتم السماح فقط للسفن التي يقبل مالكوها أو قباطنتها رسميًا الشروط الحالية باستخدام الطرق.

ومع ذلك ، لم يتضح على الفور متى ستبدأ السفن في استخدام الطرق الجديدة.

لم يحدد بلينتشوك أيضًا مدة محددة للمدة التي ستظل فيها الممرات مفتوحة ، قائلاً: 'كل شيء يعتمد على الأحداث في البحر الأسود'.

وفي الشهر الماضي ، قالت روسيا إنها علقت مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود ، مما أثار مرة أخرى مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية العالمية.

وسمحت الصفقة لأوكرانيا بتصدير الحبوب عن طريق البحر ، مع تجاوز السفن للحصار الروسي على موانئ البلاد على البحر الأسود وتبحر في ممر آمن عبر الممر المائي إلى مضيق البوسفور في تركيا من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية. 

وقد ثبت أنه حيوي لتحقيق استقرار أسعار الغذاء العالمية وإغاثة البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية.

أزمة الأمن الغذائي البحرية الأوكرانية البحر الأسود البلدان النامية القوات المسلحة الأوكرانية

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