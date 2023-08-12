‏إصابة 3 عمال في احتراق مطبعة ورق بمدينة بدر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق واختناقات في أثناء محاولتهم التعامل مع النيران، قبل وصول قوات الإطفاء.

وجرى نقل العمال الثلاثة إلى المستشفى؛ لإسعافهم، وجارٍ إخطار النيابة؛ للتحقيق.

‏وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل المطبعة في الروبيكي.

ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بسرعة انتقال قوات الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.

وبالفحص؛ تبين أن الحريق التهم جزءا كبيرا من المطبعة التي تقع على مساحة 200 متر.