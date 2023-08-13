نائب رئيس المصري البورسعيدي: احترموا مشاعر جماهير الأندية الشعبية

وجه الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، رسالة إلى الأندية الخاصة وأندية الشركات بالدوري الممتاز.



وقال أبو قمر في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "أتمنى من القائمين على الرياضة في مصر الاهتمام بالأندية الجماهيرية في مصر، خاصة وأن الوضع المالي أصبح صعبا على تلك الأندية".



وتابع: "أتمنى من أندية الشركات مراعاة مشاعر جماهير الأندية الشعبية، خاصة في ظل غلاء أسعار الصفقات، وعدم رفع المغالاة ورفع أسعار الصفقات".



وأتم: "أتمنى من الدولة الاهتمام بالأندية الشعبية خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع تلك الأندية الاستمرار في المنافسة والتواجد بالدوري".