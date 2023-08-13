المصري: الاستاد الجديد أكبر من ستاد القاهرة

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات ملف بناء ملعب النادي بمدينة بورسعيد.



وقال أبو قمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "التعاقد لايزال ساريا مع ستاد هيئة قناة السويس منذ السنة الماضية ".

وتابع: "مجلس إدارة المصري بقيادة كامل أبو علي يولي ملف الملعب اهتماما كبيرا، وقريبا سيشهد هذا الملف انفراجة".



وواصل: "أعمال الإنشاء باستاد المصري قد بدأت بالفعل، أعمدة الملعب شيدت، والشركة المسئولة عن إنشاء الاستاد تنهي أعمالها سريعا، وخلال الأشهر المقبلة سنمتلك هيكلا خرسانيا كاملا للملعب".



وأتم: "ستاد المصري سيكون أكبر من ستاد القاهرة، الاستاد سيبنى على مساحة 35 ألف متر، وهناك مساحة 35 ألف متر أخرى، سيتم تخصيصها للمشاريع الاقتصادية الخاصة بالنادي".