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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كفتان متساويتان.. انتخابات 2024 بمثابة إعادة مباراة بين ترامب وبايدن

بايدن وترامب
بايدن وترامب

يبدو أن انتخابات أمريكا لعام 2024 ستكون بمثابة إعادة مباراة بين الرئيس جو بايدن وسلفه السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية المتصاعدة، يعتبر ترامب إلى حد بعيد المرشح الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري. 

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ورغم أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وصل إلى رقم مزدوج، لكنه لا يزال متأخرا عن ترامب بأميال.

وتتحدى الكاتبة ماريان ويليامسون ومنظر المؤامرة روبرت إف كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ35 جون إف. كينيدي، الرئيس بايدن في ترشيح الحزب الديمقراطي لكنهما لا يعتبران تهديدات حقيقية للرئيس، ومن هنا سيكون بايدن وترامب في كفتين متساويتين خلال الانتخابات.

ويواجه ترامب 3 اتهامات إلى ترامب، حيث وجهت له اللائحة الثالثة في الأول من (أغسطس) بتهمة جهوده لإلغاء انتخابات 2020.

بينما يتحد الديمقراطيون خلف بايدن، لكن يبدو أن المشاكل القانونية المتزايدة لترامب تعزز دعمه بقاعدته.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في 15 يناير، والانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير في 23 يناير. وقد يستمر الموسم الابتدائي حتى يونيو، ولكن من المتوقع أن يصبح المرشح واضحًا قبل هذا بفترة طويلة.

وكان ترامب طالب عبر حسابه بمنصته "تروث سوشيال"‏ بإجراء أي ‏محاكمة خاصة به بعد انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.‏

وتجدر الإشارة إلى أنه حال إتمام ذلك بالفعل فإنه وفي حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، هذا من شأنه أن ‏يمنحه السلطة لإنهاء محاكمته.‏

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية الانتخابات الرئيس الأمريكي الرئيس جو بايدن ترامب

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