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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل أخير.. ماذا سيحدث إذا قرر قادة جيوش إيكواس التدخل بالنيجر؟

النيجر
النيجر

كجزء من جهد إقليمي أخير لاستعادة الهدوء في النيجر، قررت كتلة الإيكواس في غرب إفريقيا، ارسال وفد برلماني للاجتماع مع قادة البلاد الجدد، الذين سيطروا على السلطة الشهر الماضي.

وقالت الكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، الأحد ، إن المجموعة الاقتصادية، إيكواس، ستحاول إعادة إشراك النظام  الجديد في النيجر ، بعد ثلاثة أسابيع من ابعاد الرئيس محمد بازوم، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

وحذرت ايكواس، النيجر سابقًا من أنها ستبدأ تدخلًا عسكريًا إذا لم يتم إطلاق سراح بازوم ، الذي  يخضع قيد الإقامة الجبرية.

لكن حتى الآن، لم تبدي أي دولة في المجموعة اعلانا للتدخل  بقوة سوى فقط دولة ساحل العاج، التي أكدت عزمها الانضمام إلى قوة تدخل محتملة، من المتوقع أن تضم وحدات من نيجيريا وبنين والسنغال.

فنيجيريا ، التي تتولى رئاسة منظمة إيكواس ولديها أحد أكبر الجيوش في غرب إفريقيا ، منشغلة حاليًا في حملة استمرت لسنوات ضد تنظيم القاعدة والجماعة المرتبطة بداعش.

في غضون ذلك ، ضاعف النظام الجديد في النيجر ، بقيادة عبد الرحمن تشياني، من سلطته ، وعين حكومة  جديدة. وهددت قواته بقتل  بازوم في حالة تدخل إيكواس.

ولا يدعم هذا التدخل من الدول الغربية بقوة غير فرنسا، التي قالت إنها ستدعمه بالكامل.

في هذه الأثناء يقول مراقبون، في النيجر إن المنطقة بحاجة إلى قبول النظام الجديد أو المخاطرة بحرب.
ليس فقط مصير النيجر – المنتج العملاق  لليورانيوم والحليف الغربي في القتال ضد المتطرفين - على المحك - ولكن أيضًا تأثير القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الاستراتيجية في غرب ووسط إفريقيا، سيتعقد.

وتتمركز القوات الأمريكية والفرنسية والألمانية والإيطالية في النيجر ، في منطقة قتلت فيها عناصر محلية تابعة للقاعدة وداعش الآلاف وشردت الملايين.

ويتزايد النفوذ الروسي مع زيادة انعدام الأمن ، وتآكل الديمقراطية ، ويسعى القادة إلى شركاء جدد لاستعادة النظام.

واجتمع برلمان إيكواس يوم السبت لمناقشة المزيد من الإجراءات في النيجر. 

وقال المتحدث، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار ، لكن البرلمان شكل لجنة تخطط للقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو ، الذي يتولى الرئاسة الدورية لإيكواس ، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.

وفي نيامي عاصمة النيجر ، تظاهر الآلاف يوم الجمعة لصالح الحكومة الجديدة خارج قاعدة عسكرية فرنسية.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الجيوش في ايكواس في الأيام المقبلة، وإذا اختاروا التدخل ، فليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق قوة ايكواس للتجمع ، وكم سيكون حجمها وما إذا كانت ستدخل البلاد بريا. 

وقال محللون أمنيون، إن الأمر قد يستغرق أسابيع.

وقالت بعض الدول ، بما في ذلك ليبيريا ، إنها تفضل الدبلوماسية، بينما حذرت روسيا من العمل العسكري.

في غضون ذلك ، قال الاتحاد الأفريقي ، والاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة ، والأمم المتحدة ، إنهم قلقون بشأن اعتقال  بازوم.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، فولكر تورك ، يوم الجمعة ، إن ظروفه وظروف عائلته تتدهور بسرعة ، والتي تعاني من محدودية الحصول على الطعام والكهرباء ، وهو ما قد يرقى إلى حد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إطلاق سراح الإقامة الجبرية الدول الغربية الرئيس محمد بازوم المجموعة الاقتصادية ايكواس تنظيم القاعد دول غرب أفريقيا عبد الرحمن تشياني

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