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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا يضع حجر أساس مشروعات التطوير والتوسعات بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة

صدى البلد

 أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح  ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية( ويبكو ) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

 

وأكد المهندس طارق الملا خلال الجولة ومتابعة المشروعات الجديدة أن البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة و مزايا مهمة يعمل القطاع علي تعظيمها واستغلالها علي النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية، وأضاف الملا أن هناك  رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات و البنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء  وتوسعاته  بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.
 

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وتفقد  المهندس طارق الملا يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول موقع مشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية جنوب الميناء ، حيث قام بوضع حجر الأساس للمشروع  الجديد الذي يخدم المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة  والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود ، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها نحو ٤٠٠ ألف طن  كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

 

وتابع الملا خلال تفقده موقع إقامة المشروع عرضاً من المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية(ويبكو ) وفريق العمل بالمشروع حول مراحل العمل الجارية لإنجازه والأعمال المخططة خلال الفترة المقبلة.  

 

كما تفقد الملا ومرافقوه الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعات و زيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء  لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام .
وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أن مشروع زيادة السعة التخزينية  يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام علي مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة ،  وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل  للمستودع الواحد لتسهم في  مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 3ر5 مليون برميل خام  ،   ثم البدء في المرحلة الثانية التي  تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز  حوالي 8 ملايين برميل.

 

يٌشار إلى أن التوسعات الجديدة في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين تنفذها أيادي مصرية بالكامل بالتعاون بين شركة ويبكو وشركة بتروجت التي نفذت اعمال التصميمات والإنشاءات.

 

محطة الطاقة الشمسية بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا عددا من  مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة  
بتسهيلات ميناء الحمراء، وتضم  مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات   وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية  بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة  لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

 

كما افتتح الملا  محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً وتقليل المدة الزمنية للشحن وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلوات وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1ر1 ميجاوات .

و قام الملا بإعطاء إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8)  بالميناء بسعة 630 ألف برميل  ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 8ر2 ملايين برميل وتم تنفيذ أعمال التصميمات  للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

وافتتح الوزير  مشروع جديد لتطوير وتحديث منظومة الأمن و السلامة بتسهيلات ميناء الحمراء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعظيم وسائل الامن والسلامة بمواقع العمل و مواجهة حالات الطوارئ  ، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء ، علاوة على تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل ، ونفذت المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة و نائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع  والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى و المهندس عمرو عبدربه رئيس شركة جاس كول .

ميناء الحمراء العلمين الجديدة ويبكو طارق الملا وزير البترول

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