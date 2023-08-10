توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزيري البترول والكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، حسبما افادت “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين.

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص.