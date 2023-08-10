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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووزير البترول طارق الملا.

وجاء عبر العاجل، أن اجتماع الرئيس جاء، لعدم تكرار مشكلات الكهرباء.

 

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