عاجل| الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول

عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووزير البترول طارق الملا.
وجاء عبر العاجل، أن اجتماع الرئيس جاء، لعدم تكرار مشكلات الكهرباء.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووزير البترول طارق الملا.
وجاء عبر العاجل، أن اجتماع الرئيس جاء، لعدم تكرار مشكلات الكهرباء.
ADVERTISEMENT