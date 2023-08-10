عاجل| الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول

عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووزير البترول طارق الملا.

وجاء عبر العاجل، أن اجتماع الرئيس جاء، لعدم تكرار مشكلات الكهرباء.