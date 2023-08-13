إزاي تعرفي إذا كان بيحبك ولا بيتسلي؟ استشاري علاقات أسرية تكشف

يجب علي المرأة أن تتحلي ببعض الصفات التي تؤهلها لفهم الطرف الآخر حتي تكتشف هل يستغل مشاعرها أم لا، ويجب أن تكون المرأة ذكية وواعية لمعرفة ما إذا كان الرجل فعلاً يحبها أم يقوم فقط بتضييع وقت معها للتسلية.. اكتشفي ذلك من خلال هذه النصائح التي يقدمها الدكتور احمد علام استشاري العلاقات الأسرية.

اكد الدكتور احمد علام ان هناك بعض العلامات والنصائح التي يجب علي المرأة ان تكتشف اذا كلن الطرف الاخر يحبها ام يستغلها ويتسلي بها ومنها : -

⁃ يكلّمك فقط في أوقات فراغه أو يراسلك ويختفي فجأة، فاعلمي أن هذا الرجل لا يستحقّ اهتمامك أبداً يا عزيزتي لأنه لو كان يحبك لا يتصرّف معك بهذا الشكل.

⁃ صحيح أن بعض الرجال كتومين ولا يحبون التحدّث عن الكثير من الأمور عن حياتهم، ولكن هذا لا يعني ألا يخبروا المرأة التي يحبونها عن أمورهم الخاصة. فإذا كانت حياته الشخصية لغز بالنسبة إليك ولا يحدّثك أبداً عن نفسه، يجب عليك أن تنسيه

⁃ الرجل الذي يحب حبيبته لا ينتقدها باستمرار! إذا كان ينتقدك دائماً ويشعرك أنّك مليئة بالعيوب، فهذا الرجل بالتأكيد لا يحبك.

⁃ ملاحظة إذا كان هذا الشخص يتصرف على طبيعته في حال توجدهما معاً، فمعنى ذلك أنه مرتاح لشريكه ويحبه.

⁃ شعوره بالسعادة رغم مروره بيومٍ عصيبٍ وصعبٍ في اللحظة التي يلتقي فيها بمن يُحب. يتصرف بتصرفاتٍ غريبةٍ وعشوائية وعفوية؛ كالضحك بلا سبب عندما يراه، أو التعثر بالكلام، وغير ذلك.

⁃ الاستماع لمن يُحب، ويكون بجواره دائماً وفي جميع أوقاته سواء بالفرح أو بالحزن. القيام ببعض الأعمال عن الشخص الذي يُحبه في حال عدم قدرته على القيام بها كشراء بعض المستلزمات، أو تحضير الطعام له في حال مرضه، وغيرها

⁃ منح بعض المساحة لمن يُحب للقيام بالأمور الخاصة به بدون التواجد بجانبه. فهم الحالات المزاجية التي يمر بها من يُحبه ويتفهمها جيداً ويراعيها. تقديم الدعم اللازم لمن يُحب للقيام بتحقيق أهدافه المختلفة. تقديم التنازلات شريطة أن يرى ابتسامة من يُحبه.

⁃ التغيير من عاداته وتصرفاته اليومية المتبعة، فقط ليقضي أكبر وقتٍ ممكنٍ مع من يُحب؛ كأن يُفوّت موعد فيلمه المفضل.

⁃ تقدير الأمور والأعمال التي يقوم بها من يُحبه والتفاخر بها

⁃ الشعور بالحزن والقلق في حال حدوث أي مكروهٍ لمن يُحبه كأن يُصاب بالمرض. نظراته مشعة ولامعة بالحب عند التواجد مع من يحب والجلوس بجانبه

⁃ حين تشعرين بأنّ الرجل يتلعثم بالكلام وهو يكلّمك أو ينسى الكثير من التفاصيل فإنّ ذلك يؤكّد لك أنّه يحبّك فإذا نسي كلمة أو جملة وغيّر كلمات وأحرفاً فتأكدي من أنّه لا يستطيع التركيز حين يراك.

⁃ يتغزّل بأصغر التفاصيل في شكلك إذا لبست رداءً جديداً أو انتعلت حذاءً مغايراً فسيلاحظ الرجل إن كان يحبّك لأنّه سيجد أنّك مميّزة مهما فعلت وكيفما غيّرت شكلك وسيتغنّى بجمالك.



⁃ من الطبيعي أن تشعري بأنّ الرجل يعاملك بطريقة مختلفة عن غيرك خصوصاً حين تكونين معه في مجموعة أو فريق ومعك الكثير من الصديقات فسيتبيّن لك الفرق بالتأكيد.



⁃ حين ينظر الرجل في عين المرأة يجعل الرجل يخجل إن كان يحبّها بالفعل، إنّ تعلّقه بها يجعله يُبقي نظره عليها دائماً ولا يزيله مطلقاً خصوصاً إن كان معجباً جداً بها.



⁃ أشياء إذا فعلها الرجل تأكدي أنه يتسلى بك هناك تصرفات وعلامات، إن فعلها أحد من أجلك، تأكدي من أنه لا يتسلى بك يحبك وامنحي نفسك فرصة للسعادة ، اما اذا كان العكس فهذا دليل على انه يتلاعب بك و غرضه التسلية فقط .



⁃ لا يتذكّر أي تفاصيل يخصك، حيث أن الشخص المحب يهتم بك و بتفاصيلك الصغيرة و لا يمكن أن ينسى أبدا أى شئ لك مثل عيد ميلادك أول مرة تقابلتما و أين و لكن أن كان لايتذكر أى تفاصيل عنك أو عن حياتك فأعلمى أنه لا يهتم بك أبدا و لا يفكر فيك وأنه يتسلى بكي .



⁃ لديه الكثير من الصديقات من الطبيعي أن يكون لديه بعض الصديقات ولكن إلى حدّ معيّن. إذا علمت أنه يخرج مع الكثير من الفتيات مشيراً إلى أنهن صديقاته،

- فيجب أن تنتبهي لأنه لو كان يحبك لن يتقبّل الخروج مع الصديقات ويكلّمك فقط في أوقات فراغه هل يتواصل معك فقط في أوقات فراغه؟

-إذا كان يكلّمك فقط عندما يشعر بالملل أو الوحدة، أو يراسلك ويختفي فجأة، فاعلمي أن هذا الرجل لا يستحقّ اهتمامك أبداً يا عزيزتي لأنه لو كان يحبك لا يتصرّف معك بهذا الشكل احظي إن كان يتصرف بغرابة عندما يقابلكِ في الأماكن العامة.

⁃ إذا كانت الأمور تسير على أفضل نحو وأنتما بمفردكما بينما يتحول موقفه منكِ تمامًا عندما تقابلينه في الأماكن العامة، مثل: المركز التجاري أو أحد المطاعم، فعندها لابد أن تقلقي.

⁃ إما أنه يتصرف بغرابة لأنه على علاقة بأخرى ولا يريد لأحد أن يراكِ معه أو أنه لا يريد أن يظن أصدقاؤه أو أي أحد أنه على علاقة بكِ. في كلتا الحالتين ينبغي أن يستدعي ذلك للقلق.