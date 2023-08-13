حملة لإزالة الإشغالات وتحسين البنية التحتية بالممشى السياحي وشارع شيراتون بالغردقة

قاد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، حملة إزالة الإشغالات وتفتيش الشوارع والممشى السياحي برفقة كبار المسؤولين المحليين وذلك في إطار التوجيهات الحثيثة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتحسين المشهد الحضري وتطوير البنية التحتية بمدن المحافظة،.

جاءت الحملة في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الحياة بالمدينة الساحلية، حيث شملت جهود الفريق ضبط الإشغالات التي قد تعوق حركة المرور وتؤثر على الجمال الحضري للمنطقة. وقاد اللواء حماية هذه الجهود بتفقد ميدان شيري والممشى السياحي، حيث تم التركيز على إعادة النظر في توزيع الأماكن التجارية وتنظيمها لتحقيق تدفق مروري أكثر سلاسة.

وقد أكد رئيس المدينة أهمية استمرار تلك الحملات الدورية على المحلات التجارية والأماكن الترفيهية مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي سياق النظافة، أشار إلى أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع ورفع المخلفات بشكل مستمر خلال اليوم.

وعلى صعيد متصل، قام اللواء ياسر بجولة لتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع شيراتون، والذي يمثل أحد الشوارع الرئيسية في المدينة. أكد رئيس المدينة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين المنظر الحضري وترقية الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وذلك بما يتلاءم مع هوية وجمالية المدينة السياحية.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء حماية التزامه بمواصلة العمل لتحقيق أهداف التطوير والتجميل وتحسين الخدمات العامة في المدينة، مع التأكيد على ضرورة تواصل هذه الجهود لإيجاد بيئة حضرية تلبي تطلعات السكان وترتقي بتجربة الزوار.