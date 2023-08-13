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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من اتحاد النقابات العمالية في النيجر بشأن عقوبات إيكواس الاقتصادية

النيجر
النيجر

أدان اتحاد النقابات العمالية في النيجر، اليوم الأحد، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا لعقوباتهما الصارمة ضد النيجر ودعا إلى رفعها.

ونقلت قناة آر تي إن، التلفزيونية الحكومية في النيجر، عن بيان الاتحاد: "ندين بشدة العقوبات الصارمة التي فرضتها الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا على النيجر ونطالب برفعها على الفور، كما ندين تصرفات نيجيريا التي قطعت امدادات الكهرباء عن بلادنا في انتهاك للاتفاق الثنائي".

كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجيش البلاد الذي وصل إلى السلطة في النيجر و"حرر الشعب من إملاء فرنسا".

وفي وقت سابق من اليوم، حثَّ رئيس "الحكومة الجديدة" في النيجر، علي الأمين الزين، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، على رفع العقوبات عن بلاده، معتبرا أنها "غير إنسانية وغير عادلة".

وجاء ذلك، خلال لقائه بوفد رجال دين من نيجيريا وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، حسبما أفاد موقع "ortn.ne".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال الزين إلى أن "هذا اجتماع مهم يهدف إلى التقريب بين البلدين، نيجيريا والنيجر، ونقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر".

وشدد الزين خلال اللقاء على "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير إنسانية وغير عادلة وغير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإيكواس".

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