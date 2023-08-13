المجلس العسكري في النيجر يعلن عن انفراجة كبيرة للأزمة.. تفاصيل

قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر لوفد نيجيري، اليوم الأحد، "منفتحون على الحوار والحل السياسي للأزمة".

وقد وصل وفد نيجيري يضم رجال دين مسلمين وزعماء مجتمع مدني إلى نيامي يوم السبت، في محاولة للوساطة وإنهاء الأزمة.

وقال وفد علماء نيجيريا، إن هناك توافق على ضرورة حل الأزمة سلميا وليس بالقوة.

وقد التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.

وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب قائد التمرد في النيجر الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.