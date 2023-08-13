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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يفشل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر.. إجابة صادمة

دول إيكواس
دول إيكواس

مع اعتراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بفشل الدبلوماسية واستعداد قادة المجلس العسكري في النيجر ، لمواجهة تدخلهم إذا حصل، يبدو أن المسرح مهيأ لصراع إقليمي جديد، وفق ما ذكر خبراء، لشبكة دويتش فيلة الألمانية.

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لكن العقيد الغاني المتقاعد "فيستوس أبواجي" والمحلل الأمني، يقول : إن الرسالة التي بعثتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غامضة، ولا توحي بالثقة في قدرة الكتلة على حل الموقف بشكل فعال في النيجر.


وقال أبواجي" : "كان يجب أن يكون الأمر أكثر تحديدًا لأن التحرك العسكري لا يعني إلا التدمير ، أو الهزيمة أو الأسر". 

وأضاف: "أما لو اقتصر الأمر على حفظ السلام ، فستذهب قوة إيكواس لحفظ الأمن".

وذكر الخبير الاستراتيجي، فيستوس أبواجي : "ليس للجيوش أي وظيفة لاستعادة حكم سابق. لذلك يصعب علي فهم تحرك إيكواس، ما قالوه يحتاج إلى إعادة  صياغة".

وأضاف  : " اعترف زعماء غرب إفريقيا بفشل الدبلوماسية، وتركو الأمر للقوة  لتكون خيارهم الأخير، لكن من الأفضل الابتعاد عن لهجة الإنذارات هذه، والابقاء على  جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من اجل الحل السلمى للازمة، لأنه في حال التدخل قد تتفاقم الأمور، ويفشل التدخل وتتورط مزيد من الدول في الحرب، وما كان هدفًا لإعادة الهدوء إلى النيجر، سيتحول إلى متاعب مهلكة لكل المنطقة". 

أهم الأخبار الآن فشل الدبلوماسية أبواجي غامضة الهزيمة أو الأسر ايكواس

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