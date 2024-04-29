حدث ليلا| النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بالجيزة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا.. ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

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وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

https://www.elbalad.news/6185513

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

https://www.elbalad.news/6185534

وزارة النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بمحافظة الجيزة خلال أيام|تفاصيل

https://www.elbalad.news/6185561

لاستنشاقهم غاز كلور.. إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد بقنا

https://www.elbalad.news/6185509

5 أشخاص.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

https://www.elbalad.news/6185523

الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة

https://www.elbalad.news/6185490

إيهاب الكومي: هذه حقيقة خلافاتنا مع فيتوريا.. وتفاصيل جلسة الشيبي

https://www.elbalad.news/6185580

أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة

https://www.elbalad.news/6185601

نهائي أبطال أفريقيا.. مجدي عبد الغني: الترجي لما بيشوف فانلة الأهلي مبيستحملش

https://www.elbalad.news/6185571

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

https://www.elbalad.news/6185609

ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

https://www.elbalad.news/6185600

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

https://www.elbalad.news/6185559