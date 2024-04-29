حدث ليلا| النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بالجيزة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا.. ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

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وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب
https://www.elbalad.news/6185513
هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق
https://www.elbalad.news/6185534
وزارة النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بمحافظة الجيزة خلال أيام|تفاصيل
https://www.elbalad.news/6185561
لاستنشاقهم غاز كلور.. إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد بقنا
https://www.elbalad.news/6185509
5 أشخاص.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا
https://www.elbalad.news/6185523
الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة
https://www.elbalad.news/6185490
إيهاب الكومي: هذه حقيقة خلافاتنا مع فيتوريا.. وتفاصيل جلسة الشيبي
https://www.elbalad.news/6185580
أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة
https://www.elbalad.news/6185601
نهائي أبطال أفريقيا.. مجدي عبد الغني: الترجي لما بيشوف فانلة الأهلي مبيستحملش
https://www.elbalad.news/6185571
خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل
https://www.elbalad.news/6185609
ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء
https://www.elbalad.news/6185600