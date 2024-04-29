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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بالجيزة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا.. ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

https://www.elbalad.news/6185513

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

https://www.elbalad.news/6185534

وزارة النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بمحافظة الجيزة خلال أيام|تفاصيل

https://www.elbalad.news/6185561

لاستنشاقهم غاز كلور.. إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد بقنا

https://www.elbalad.news/6185509

5 أشخاص.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

https://www.elbalad.news/6185523

الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة

https://www.elbalad.news/6185490

إيهاب الكومي: هذه حقيقة خلافاتنا مع فيتوريا.. وتفاصيل جلسة الشيبي

https://www.elbalad.news/6185580

أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة

https://www.elbalad.news/6185601

نهائي أبطال أفريقيا.. مجدي عبد الغني: الترجي لما بيشوف فانلة الأهلي مبيستحملش

https://www.elbalad.news/6185571

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

https://www.elbalad.news/6185609

ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

https://www.elbalad.news/6185600

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

https://www.elbalad.news/6185559

رفح غزة وزارة النقل أوكرانيا روسيا استمرار الحرب الأوكرانية رفح الفلسطينية اسعار الدواجن والبيض - الأهلي الترجي دريمز الغاني الزمالك البطولة الكونفدرالية

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حدث ليلا| النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بالجيزة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا.. ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

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