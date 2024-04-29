عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لـ مجدي عبد الغني عن لقاء الأهلي والترجي المرتقب

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على مواجهة الأهلي والترجي المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال برنامجه: “الترجي لما بيشوف فانلة الأهلي ما بيستحملش”.  

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

الإعلامي مجدي عبد الغني الأهلي والترجي دوري ابطال افريقيا مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا مازيمبي الكونغولي نهائى دورى أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

ترشيحاتنا

ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

حسام المندوه: اللاعبون كانوا علي قدر المسؤولية وهذا موقفنا من مصطفى شلبي

أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة

القاهرة الإخبارية تكشف سبب رفض ضباط الاحتياط الالتحاق بالجيش الإسرائيلى

الصحة تُراهن على القطاع الخاص لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل

هل أذكار الصباح والمساء تحمي من العين والحسد ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ