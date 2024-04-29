تعليق مثير لـ مجدي عبد الغني عن لقاء الأهلي والترجي المرتقب

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على مواجهة الأهلي والترجي المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال برنامجه: “الترجي لما بيشوف فانلة الأهلي ما بيستحملش”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.