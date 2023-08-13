محللون: المجلس العسكري النيجري له اليد العليا على الإيكواس

بعد مرور أسبوع على انتهاء المهلة المحددة للجنود في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع أو مواجهة التدخل العسكري، لم يرضخ المجلس العسكري.

يقول المحللون، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء عسكري ويبدو أن قادة الانقلاب لديهم اليد العليا على المجموعة الإقليمية التي أصدرت التهديد.

كانت كتلة دول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أعطت الجنود الذين أطاحوا برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم حتى يوم الأحد الماضي لإطلاق سراحه وإعادته إلى منصبه أو هددوا بعمل عسكري. وأمرت الكتلة يوم الخميس بنشر قوة "احتياطية" لاستعادة الحكم الدستوري في النيجر، حيث قالت نيجيريا وبنين والسنغال وساحل العاج إنها ستساهم بقوات.

لكن من غير الواضح متى وكيف أو ما إذا كانت القوات ستنتشر. قد تستغرق هذه الخطوة أسابيع أو أشهر لبدء تنفيذها، وبينما يقرر الكتلة ما يجب القيام به، فإن المجلس العسكري يكتسب السلطة، كما يقول بعض المراقبين.

قال أولف ليسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور، وهي مؤسسة فكرية: "يبدو أن المجلس العسكري في النيجر قد انتصر ويحملون كل أوراق اللعبة في أيديهم وعززوا حكمهم".

وأضاف أولف ليسينج، إنه من غير المرجح أن تتدخل الإيكواس عسكريا وتخاطر بجر النيجر إلى حرب أهلية، مضيفا أن الإيكواس والدول الغربية ستضغط بدلا من ذلك على المجلس العسكري للموافقة على فترة انتقالية قصيرة.

قال ليسينج إن أوروبا والولايات المتحدة لن يكون أمامهما سوى الاعتراف بالمجلس العسكري من أجل مواصلة التعاون الأمني في المنطقة.

يُنظر إلى الأحداث التي وقعت في 26 يوليو على أنه ضربة كبيرة للعديد من الدول الغربية، التي اعتبرت النيجر واحدة من آخر شركائها في منطقة الساحل التي مزقتها النزاعات جنوب الصحراء الكبرى، والتي يمكن أن تعمل معهم لدحر التمرد الجهادي المتزايد المرتبط بـ القاعدة وجماعة داعش.

لدى الولايات المتحدة وفرنسا أكثر من 2500 من الأفراد العسكريين في المنطقة، وقد استثمرت مع دول أوروبية أخرى مئات الملايين من الدولارات في المساعدة العسكرية وتدريب قوات النيجر.

لا يزال هناك القليل من الوضوح حول ما سيحدث بعد أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن نشر القوة "الاحتياطية".

تم تأجيل اجتماع لقادة دفاع المنطقة إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة أزمة النيجر. يمكن لمجلس السلم والأمن التابع للمجموعة نقض القرار إذا شعر أن السلام والأمن الأوسع في القارة مهددان بالتدخل.

قال نيت ألين، الأستاذ المشارك في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن تأجيل اجتماع رؤساء الدفاع لمناقشة القوة "الاحتياطية" يظهر أن الإيكواس تنظر إلى استخدام القوة كملاذ أخير.

وقال: "بالنظر إلى التحديات المحتملة التي قد يواجهها أي تدخل، سيتطلب استخدام القوة درجة عالية من الإجماع والتنسيق ليس فقط داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولكن داخل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي على نطاق واسع".

لكن أولئك الذين تربطهم صلات بالمجلس العسكري يقولون إنهم يستعدون للقتال، خاصة وأن الجنود غير مستعدين للتفاوض ما لم تعترف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقائدها، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح بالرئيس، كحاكم جديد.

تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وإعادته كرئيس للدولة. قال إنسا جاربا سيدو، الناشط المحلي الذي يساعد حكام النيجر العسكريين الجدد في اتصالاتهم، إنه على اتصال مباشر بهم، وسواء استقال بازوم أم لا، فلن يكون رئيس النيجر مرة أخرى.

مع مرور الوقت، هناك قلق متزايد على سلامة بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ بداية الأحداث. يقول المقربون منه إن وضعه يتدهور مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء. قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس إن المجلس العسكري في النيجر أبلغ دبلوماسيًا أمريكيًا كبيرًا أنهم سيقتلون الرئيس المخلوع إذا حاولت الدول المجاورة أي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.

يحاول معظم النيجيريين مواصلة حياتهم مع استمرار المواجهة بين قادة الانقلاب والدول الإقليمية.

في الغالب، يسود الهدوء شوارع العاصمة نيامي مع وجود جيوب متفرقة من المظاهرات المؤيدة للمجلس العسكري. يتم إسكات أي مظاهرات مؤيدة لبزوم بسرعة من قبل قوات الأمن.

يوم الأحد، سار الناس وركبوا دراجاتهم وقادوا سياراتهم في وسط مدينة نيامي، وهم يهتفون "تسقط فرنسا" وأعربوا عن غضبهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

قال أحد السكان، أن النيجر في وضع يرثى له. نحن سعداء للغاية بحدوث هذا التحرك من الجيش. الآن يمكن للجميع النزول إلى الشوارع دون مشكلة، لكن إذا سمحت إيكواس للناس بمهاجمة النيجر، فسوف تتجاوز الخط الأحمر.

يوم الجمعة، سار مئات الأشخاص، كثير منهم يلوحون بالأعلام الروسية، نحو القاعدة العسكرية الفرنسية مطالبين بمغادرة فرنسا. ويعمل مرتزقة من مجموعة فاجنر المرتبطة بروسيا بالفعل في عدد قليل من الدول الأفريقية الأخرى وهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. في وقت سابق من هذا الشهر خلال رحلة إلى مالي المجاورة، التي يديرها أيضًا نظام عسكري وتتعاون مع فاجنر، ورد أن المجلس العسكري طلب المساعدة من المرتزقة.

قال بوبكر أدامو، وهو خياط في العاصمة، إنه صنع ما لا يقل عن 50 علمًا روسيًا في الأسابيع التي تلت الانقلاب. لكن العديد من النيجيريين ليس لديهم وقت للاحتجاجات ويركزون أكثر على إطعام أسرهم.

قال موسى أحمد، بائع أغذية في نيامي، إن أسعار المواد الغذائية مثل زيت الطهي والأرز ارتفعت بنسبة 20٪ منذ الانقلاب ولم يكن هناك ما يكفي من الكهرباء لتشغيل الثلاجات في محله. تحصل النيجر على ما يصل إلى 90٪ من طاقتها من نيجيريا المجاورة، التي قطعت بعض إمداداتها.