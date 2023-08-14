عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

صدى البلد

قفزت أسعار القمح في التداولات الآسيوية بعدما قصفت البحرية الروسية سفينة شحن في البحر الأسود حتى توقفها وتفتشها، وسط استمرار التوترات في الممر المائي الرئيسي.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ناقلة شحن السلع الجافة كانت متجهة إلى ميناء إزميل الأوكراني عندما أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الروسية النار عليها بعد تجاهل مشغلي السفينة طلب التفتيش. 

 

وأضافت أنه سُمح للسفينة باستئناف رحلتها بعد ذلك، دون أن توضح نوع الشحنة -إن وجدت- التي كانت تقلها.

ارتفعت العقود المستقبلية للقمح بنسبة 1.2% تقريباً قبل تراجع الزيادة إلى 0.3% عند 6.56 دولار للبوشل، وذلك عقب انخفاضها بنسبة 1.5% يوم الجمعة الماضي.

 

صعدت تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لشحنات القمح الروسي المتوقعة إلى 48 مليون طن متري لموسم 2023-24. وهذا يعني أن ربع واردات القمح العالمية تقريباً ستأتي الآن من روسيا.

وأصبحت إمدادات الحبوب في منطقة البحر الأسود عرضة للتهديد بعد انتهاء صلاحية اتفاق الحبوب في يوليو الماضي، وهو الاتفاق الذي سمح بالمرور الآمن للسفن المصدرة للحبوب الأوكرانية ومواد غذائية أخرى من موانئ قريبة من أوديسا. ولا تزال المخاوف مرتفعة أيضاً بعدما هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية ناقلة نفط ترفع العلم الروسي قبل أسبوع تقريباً. رغم ذلك، ما يزال القمح أقل بنحو 17% هذا العام وسط وفرة المحاصيل.

اتفاق الحبوب الأسود اسعار القمح الدفاع الروسي الحبوب البحرية الروسية الدفاع الروسية السفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

خبيرة تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن بمعدل 5 كيلو أسبوعياً.. فيديو

البنك الأهلي: طرح "معاش بكره" بالدولار لعملاء داخل مصر كمرحلة ثانية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ