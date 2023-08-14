أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

قفزت أسعار القمح في التداولات الآسيوية بعدما قصفت البحرية الروسية سفينة شحن في البحر الأسود حتى توقفها وتفتشها، وسط استمرار التوترات في الممر المائي الرئيسي.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ناقلة شحن السلع الجافة كانت متجهة إلى ميناء إزميل الأوكراني عندما أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الروسية النار عليها بعد تجاهل مشغلي السفينة طلب التفتيش.

وأضافت أنه سُمح للسفينة باستئناف رحلتها بعد ذلك، دون أن توضح نوع الشحنة -إن وجدت- التي كانت تقلها.

ارتفعت العقود المستقبلية للقمح بنسبة 1.2% تقريباً قبل تراجع الزيادة إلى 0.3% عند 6.56 دولار للبوشل، وذلك عقب انخفاضها بنسبة 1.5% يوم الجمعة الماضي.

صعدت تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لشحنات القمح الروسي المتوقعة إلى 48 مليون طن متري لموسم 2023-24. وهذا يعني أن ربع واردات القمح العالمية تقريباً ستأتي الآن من روسيا.

وأصبحت إمدادات الحبوب في منطقة البحر الأسود عرضة للتهديد بعد انتهاء صلاحية اتفاق الحبوب في يوليو الماضي، وهو الاتفاق الذي سمح بالمرور الآمن للسفن المصدرة للحبوب الأوكرانية ومواد غذائية أخرى من موانئ قريبة من أوديسا. ولا تزال المخاوف مرتفعة أيضاً بعدما هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية ناقلة نفط ترفع العلم الروسي قبل أسبوع تقريباً. رغم ذلك، ما يزال القمح أقل بنحو 17% هذا العام وسط وفرة المحاصيل.