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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. انعقاد الاجتماع 33 لفريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب

فريق الخبراء العرب
فريق الخبراء العرب

تعقد غدا الثلاثاء، الاجتماع (33) لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك خلال الفترة 15-18/8/2023، برئاسة السيد العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني رئيس الفريق.

ويشارك في الاجتماع ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وكما سيتم على هامش الاجتماع تنظيم ورشة عمل حول " انخراط الافراد والكيانات في الإرهاب" وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع (32) لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21-23/2/2023.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت – مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل عمل فريق الخبراء المعني بمكافحة الاهاب.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدول العربية المنظمات الدولية

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