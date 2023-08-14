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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل قديمة.. اعترافات مثيرة من الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما عن نفسه

صدى البلد

كتب الرئيس الأمريكي السابق عن عقله المخنث في رسائل قبل 40 عامًا إلى صديقته السابقة، وكتب باراك أوباما أنه مارس الحب مع الرجال كل يوم "في مخيلته" في رسالة إلى صديقة سابقة ظهرت بعد 40 عامًا.

 

تم الكشف عن تلك المعلومات وفقا لما نشرته التلجراف، في مراسلات مع ألكس ماكنير، في نوفمبر 1982، والتي تم تنقيحها مسبقًا لإزالة الأجزاء الأكثر بروزًا.

 

في إحدى الرسائل، كتب أوباما البالغ من العمر 21 عامًا: "فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، يجب أن أقول إنني أعتقد أن هذه محاولة لإزالة الذات من الحاضر، وربما رفضًا لإدامة مهزلة الحياة الأرضية التي لا نهاية لها. كما ترى، أنا أمارس الجنس مع الرجال يوميًا، لكن في مخيلتي. 

 

مضى ليقترح أنه يريد تدريب دماغه ليصبح أكثر توازناً في التعامل مع الرجال والنساء.

 

"عقلي مخنث إلى حد كبير وآمل أن أجعله أكثر، حتى أفكر من منظور الناس، وليس النساء على عكس الرجال. لكن، بالعودة إلى الجسد، أرى أنني قد أصبحت رجلاً، وجسديًا في الحياة، اخترت قبول تلك الصدفة".

 

ليس من الواضح ما إذا كان أوباما يشير إلى التخيلات الجنسية عن الرجال أو مجرد توضيح نقطة حول الانخراط فكريًا.

 

المقتطفات الموجودة داخل الرسالة - التي تحتفظ بها حاليًا جامعة إيموري، وهي جامعة بحثية خاصة في أتلانتا، جورجيا - تم تنقيحها سابقًا من قبل ماكنير، التي كانت صديقة أوباما عندما كانا طالبين في كلية أوكسيدنتال في لوس أنجلوس.

 

تم الكشف عن بعض المحتويات في وقت سابق من هذا الشهر من قبل ديفيد جارو، الذي كتب كتابًا من 1472 صفحة عن صعود أوباما عام 2017: النجم الصاعد: باراك أوباما.

 

حصل جارو، المؤلف المحترم والفائز بجائزة بوليتزر، على رسائل من ثلاث من صديقات أوباما السابقات. تعاون الرئيس السابق في كتابة الكتاب، ووافق على إجراء مقابلة معه لمدة ثماني ساعات من قبل جارو.

 

عندما ظهر الكتاب لأول مرة، قبل ست سنوات، أثار ضجة عندما تناول تفاصيل كثيرة عن حياته العاطفية، حيث كتبت صديقة سابقة قصائد تشيد ببراعة أوباما في غرفة نومه. رفض الرئيس السابق التعليق على التقرير.

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