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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 25 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق يوم الأحد القادم 20/8/2023م حتى الخميس 24/8/2023م، إطلاق 25 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وفق الجدول التالي اضغط هنا.

مشروع أضاحي الأوقاف

نظمت وزارة الأوقاف زيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة للأئمة والواعظات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 14/ 8/ 2023م بصحبة نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف بزيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع بعض أوجه العظمة المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة زيارة لقوس النصر وبهو الأعمدة التذكارية، وساحة الشعب، ومسجد ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومبنى وزارة الأوقاف.

وخلال الجولة أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، تلك العاصمة التي تعبر عن رؤية قائد عظيم سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة، وإرادة شعب عظيم صاحب حضارة عظيمة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، مع كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وهيئتها الهندسية ولكل من أسهم وأبدع في هذا البناء التاريخي الشامخ والذي يجمع بين عراقة الماضي وحداثة العصر.

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مؤكدًا أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله خيرًا وبركة على مصر وأهلها والمسلمين والعالم أجمع.

وخلال الجولة وجه أئمة وواعظات الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدين بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة وجميع ربوع الوطن.

مؤكدين خلال زيارتهم للوزارة أن نظم الإدارة بالعاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها.

فيما أعرب أئمة وواعظات وزارة الأوقاف عن سعادتهم بزيارة المبنى الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها نخبة من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023م ، أكدوا خلالها أن ما شاهدوه من نظام العمل بالمبنى الجديد يعد نقلة تكنولوجية هائلة ، وانتقال نوعي متميز في مجال الإدارة الحديثة، كما أشادوا بدقة التجهيزات وجودتها ، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

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