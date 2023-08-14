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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية والأقصر الجمعة

قافلتان دعويتان
قافلتان دعويتان مشتركتان

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، يوم الجمعة القادمة : (2 من صفر 1445هـ)، الموافق (18/8/2023م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم".

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة

جولة ميدانية كبيرة للأئمة والواعظات

فيما نظمت وزارة الأوقاف زيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة للأئمة والواعظات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 14/ 8/ 2023م بصحبة نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف بزيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع بعض أوجه العظمة المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة زيارة لقوس النصر وبهو الأعمدة التذكارية، وساحة الشعب، ومسجد ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومبنى وزارة الأوقاف.

وخلال الجولة أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، تلك العاصمة التي تعبر عن رؤية قائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة، وإرادة شعب عظيم صاحب حضارة عظيمة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، مع كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وهيئتها الهندسية ولكل من أسهم وأبدع في هذا البناء التاريخي الشامخ والذي يجمع بين عراقة الماضي وحداثة العصر.

مؤكدًا أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله خيرًا وبركة على مصر وأهلها والمسلمين والعالم أجمع.

وخلال الجولة وجه أئمة وواعظات الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدين بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة وجميع ربوع الوطن.

مؤكدين خلال زيارتهم للوزارة أن نظم الإدارة بالعاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها.

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