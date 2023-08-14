أسامة الشاهد رئيسا للغرفة التجارية بالجيزة

فاز المهندس أسامة الشاهد برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وذلك بعد إعلان نتيجة جلسة الاجراءات لتشكيل هيئة مكتب غرفة الجيزة التجارية للدوره ٢٠٢٣- ٢٠٢٧ وحصل المهندس أسامة الشاهد على ٩ اصوات مقابل ٧ اصوات لمنافسه صابر سرور.

فاز وائل ناصر بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة بعد حصوله على 10اصوات مقابل ٦ اصوات لمنافسه المحاسب عبد الله غراب وحصل خالد سالم على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية وتم انتخاب حسام رفعت سكرتير عام الغرفة بعدد اصوات ١١ صوت مقابل المهندس مجدى عرابى الذى حصل على ٥ اصوات و فاز المهندس السيد زغلول بمنصب أمين صندوق الغرفة بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع احمد جابر وحصل محمد ابو القاسم على منصب أمين الصندوق المساعد بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع محمد هداية.

أكد المهندس أسامة الشاهد اننا خلال تلك الدورة سنعمل علي تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبه التطور الكبير في سوق العمل و حصر شامل لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه كل نشاط علي حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط والتعرف على كافة المعوقات التي تواجه الأنشطة و العاملين بها والتي نتجت عن الازمة الاقتصادية العالمية وتحديد الحلول لكافة المشاكل التي تواجه أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة ومنتسبيها التي تتناسب مع الواقع الفعلي الذي تمر به البلاد بالاضافة الى خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح التي يتم التعامل معها حتي يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات في كافة المجالات ووضع اليات للتواصل الدائم و المستمر و الفعال لحل كافة المشاكل الضريبية والجمركية التي تمثل أكبر المعوقات التي تواجه معظم الأنشطة و العمل علي فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة او القائمة بالتنسيق مع البنوك و المؤسسات المالية المختلفة.

واضاف الشاهد أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مشاركة الغرفة فى زيادة التصدير للسوق الافريقى من خلال التواصل مع الغرف الافريقية وتيسير وصول السلع المصرية للاسواق والبلدان الافريقية ورفع مقترحات لحل مشكل المستوردين والمصدرين لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.