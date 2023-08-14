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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستمرار تفعيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ،استمرار تطبيق إجراءات  ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى، ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كافة التدابير للتنفيذ الفعلي لترشيد الاستهلاك دون التأثير على المستشفيات أو الجهات والمنشآت الحيوية والهامة التي تحتاج إلى الكهرباء.

وأكد محافظ بني سويف، على متابعة وتفعيل إجراءات الترشيد بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية و الخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، موجها بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين. 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية و كذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بجانب متابعة قرار الحكومة بالعمل "أونلاين من المنزل" أيام الآحاد خلال  أغسطس الجاري، للإدارات والجهات المعنية بالقرار.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد "اليوم" بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ،ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

 

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