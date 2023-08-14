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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تضافر كافة الجهود لسرعة البدء في  تنفيذ مشروعات الخطة وفق برنامجها  الزمني ،  ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المُحددة لإنهاء تلك المشروعات،مع إعداد تقارير بما يتم تنفيذه،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة. 


جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم"بحضور:الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ ، بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،ولمياء العربي مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،عاطف كامل مدير المتابعة بالإدارة،ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية. 

 

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو التخطيط الموقف المالي والتنفيذي في بداية الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024،حيث تم الانتهاء من إعمال الطرح والبت والترسية تمهيداً لبدء في تنفيذ أعمال المشروعات المدرجة بالخطة في قطاعات : الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية،وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.

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