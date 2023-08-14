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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة توسيع المستوطنات، ونحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النوع من النشاط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن توسيع المستوطنات يقوض حل الدولتين  ويحرض على التوتر ويضر بالثقة بين الطرفين.

وفي وقت سابق، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

وجاء قرر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.

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