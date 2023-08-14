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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 26 من قوات الأمن النيجيرية في كمين قرب الحدود مع النيجر

نيجيريا
نيجيريا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، بمقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكمين استهدف مروحيتين بالقرب من  الحدود الشمالية مع النيجر ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المجلس العسكري بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.

وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب قائد التمرد في النيجر الجنرال تياني، الذي أطاح بـ الرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.

ونقلت القناة تصريحات رئيس وزراء النيجر الجديد الأمين زين، وقال إن "رئيس الدولة طلب منهم  شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية غير المقبولة".

وأضاف زين أن "السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد".

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