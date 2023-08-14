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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجفاف يضرب واحد من أهم الطرق التجارية في العالم..تأخيرات طويلة في قناة بنما

صدى البلد

تواجه السفن التجارية طوابير طويلة وتأخيرات في السفر عبر قناة بنما حيث أدى الجفاف الطويل في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إلى خفض عدد السفن القادرة على المرور عبر أحد أهم الطرق التجارية في العالم.

 

في عرض جديد لتأثير أزمة المناخ على الأعمال والتجارة العالمية، فرضت هيئة قناة بنما، التي تدير الممر المائي، قيودًا على عدد السفن العابرة نتيجة للجفاف. أدى موسم الجفاف الممتد إلى تقليل توافر المياه، مما تسبب في ازدحام السفن التي تنتظر دورها.

 

القناة مفضلة من قبل العديد من الشاحنين لأنها عادة ما تقلل التكلفة وأوقات العبور، خاصة بالنسبة لكبار تجار التجزئة وشركات الطاقة التي تتاجر بين الصين وبقية آسيا، والولايات المتحدة.

 

في أواخر يوليو، حدَّدت شركةهيئة قناة بنما، المملوكة للدولة عدد السفن التي تمر عبر الممر المائي يوميًا بمتوسط 32 سفينة، بانخفاض عن العدد المعتاد البالغ 36. كما قيدت أيضًا الحد الأقصى المسموح به لعمق السفن.

 

أدت القيود إلى اختناق السفن التي تنتظر دورها للعبور وأرسلت الشركات إلى البحث عن طرق بديلة. أظهرت مواقع التتبع البحري الحية، قرب القناة يوم الاثنين، نحو 140 سفينة، بزيادة كبيرة عن مستوى نحو 90 سفينة تشاهد عادة في المنطقة خلال موسم الأمطار، الذي يستمر من مايو إلى ديسمبر.

 

كان هذا أقل بقليل من 160 سفينة شوهدت بالقرب من القناة يوم الخميس، ويمكن أن يكون علامة على أن إجراءات إنهاء الأعمال المتراكمة قد نجحت. في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة قناة بنما، أنها غيرت قواعد الحجز مؤقتًا للسماح لمزيد من السفن دون حجز بالسفر عبر القناة.

 

الإجراءات، التي ستظل سارية حتى 21 أغسطس، تحد من عدد الحجوزات الجديدة للسفن التي تمر عبر الأقفال القديمة للقناة، والتي تستخدمها السفن الأصغر، لإفساح المجال أمام من ينتظرون دون تحفظات.

 

قال مدير قناة بنما للجارديان: "من خلال التحديثات المنتظمة والحوار الشفاف والتعاون الوثيق مع خطوط الشحن وأصحاب المصلحة، نسعى جاهدين لإدارة التوقعات وتوفير معلومات في الوقت الفعلي تمكن عملائنا من اتخاذ قرارات مستنيرة".

 

ظلت المشاكل المتعلقة بالطقس تتراكم في القناة منذ بعض الوقت، مما دفع هيئة قناة بنما، إلى التعهد بتوفير المياه خلال الأشهر الممطرة، على الرغم من أنها قالت إن التأثير الاقتصادي لا مفر منه.

 

قال بيتر ساند، كبير المحللين في شركةلتحليلات سوق الشحن، إن الاضطراب في القناة قد يدفع معدلات الشحن قصيرة الأجل إلى أعلى ويدفع الشاحنين لتغيير سلاسل التوريد الخاصة بهم". 

 

هناك أيضًا مخاوف بشأن تأثير الطقس الجاف على نهر الراين في ألمانيا، أحد طرق الشحن الرئيسية في أوروبا. 

 

يخشى المحللون من أن تكرار عام 2022، عندما أُجبرت بعض السفن الأكبر حجمًا على تقليل أحمالها من أجل الاستمرار في استخدام النهر، قد يؤثر على النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

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