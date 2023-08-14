رساله نارية من محمد شريف بعد رحيله عن الأهلي

حرص اللاعب محمد شريف على توجيه رسالة شكر للنادي الأهلي بعد تعاقده الى نادي الخليج السعودي .

وكتب شريف عبر انستجرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في البداية مين يكون معاه وفي ظهره النادي الاهلي ويقدر يتشرط او يملي شروطه عليه، انا بكتب البوست ده حابب اوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي.

وتابع : اولا الجمهور.. انا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي كنتم خير دعم ليا وخير سند في اوقات صعبه ليا وللفريق ككل بشكركم . وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل اصواتكم دايما معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم، جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة.

وأضاف : ثانيا.. أشكر ادارة النادي الاهلي انها ساعدتني وادتني الفرصة ان اخرج من الباب الكبير ومن خلالهم وتحت اشرافهم هما ، اول مااتعرض عليا العروض كنت حريص علي توجيهها للاداره لدراستها قبلي انا شخصيا وكمان لحفظ حقوق الكيان نفسه قبلي انا شخصيااااااا وتحقيق اكبر افادة للكيان.

واستكمل : وبقولها وأؤكد عليها لا ولا كان اللي ييجي الاهلي ويتشرط عليه في تجديد ولا غيره انا خارج من باب الاهلي الكبير ولله الحمد حاولت افيد النادي علي اد ما أقدر وده ميجيش جزء من فضل النادي عليا شخصيا وده شي يشرفني، وديما يكفيني ويكفي اولادي ان اسمي موجود في سجلات النادي وهذا من فضل الله عليا.

ثالثا: أشكر كل من زاملتهم وكانوا سند ليا وقت لعبي بالفريق من لاعبين كانو اخواتي ودايما في ظهر بعض وبفضل الله وبفضلهم عرفت احفر واسجل ارقام هتفضلي موجودة باسمي داخل سطور الكيان الكبير,وبشكر كل المدربين والاداريين اللي اشتغلت معاهم من اصغر واحد لاكبر واحد واخواتنا العمال اللي تعبوا معايا جدااا طوال الفتره والفريق الطبي كله بلا استثناء.

و اختتم حديثه: أخيرا وجب التوضيح عشت جوه النادي الاهلي ٦ سنين من عمري واجب عليا والتزاما مني اتجاه النادي اخرج وانا شخص مسئول ولذلك انا من طلبت من النادي الاهلي اخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط او العرض عليه اولا قبل العوده لمصر، وأي كلام يقال في الموضوع ده لا يمت للحقيقه بأي شيء وهذا للعلم فقط،الاهلي مفيش حد يتشرط عليه للتاكيد ولكل اللي متابعني طول سنيني الـ٦ بالاهلي لم افتعل ولو مشكلة واحده وهذا من فضل الله عليا ، لاني اتعامل مع منظومة اعرف واجباتي اتجاهها بكل تفصيلة ولنا عودة❤️🙏.

وأعلن نادي الخليج السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

ورحب نادي الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا رامـيني بسـحر عينـيك الاتنـين ‏ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ ‏«مـحمد شـريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

وانتقل شربف إلى الخليج مقابل مليون ونصف المليون دولار.