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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين يوجه رسالة لـ أحمد سامي.. ويكشف مفاجأة بشأن ميسي

صدى البلد

كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، حقيقة خلافاته مع أحمد سامي مدرب فريق سموحة.
 

قال إبراهيم نور الدين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد سامي مدرب كبير وأخ عزيز وبستمتع في مبارياته، ولو حكمت له تاني؛ حقه هياخده بشكل طبيعي" .
 

وأضاف: "لو كنت مسؤولا عن فريق كبير، أحمد سامي هيكون أول المرشحين بالنسبة لي؛ لأنني على اقتناع تام به" .
 

وعن صورته خلال وقوفه على الكرة قال: "كنا في معسكر حكام النخبة، وكنت واقف على الكورة بعمل اتزان مع الحكام الأفارقة، حطيتها على الفيس بوك قبل موضوع رمضان صبحي بشهرين، حد ابن حلال أوي، راح داخل عمل لايك على الصورة، والصورة ظهرت للناس في الوقت ده، والدنيا اتقلبت".
 

وبسؤاله عن تحكيمه لمباراة الأرجنتين والإمارات في وجود ليونيل ميسي؛ قال: "مكنتش أتوقع إن شخصية ميسي بالتواضع ده مع الجميع، في مباراة لا يحكمها لوائح، كان متواضعا مع الجميع".

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