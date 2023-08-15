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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يبحث آليات العمل وتطوير دور الإعلام

اجتماع الأزمات باقليم
اجتماع الأزمات باقليم القناة وسيناء الثقافي

عقد أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى،   آلية العمل خلال الفترة القادمة وخطة المرور على المواقع الثقافية  أثناء اجتماع إدارة الأزمات بالإقليم،  بناء على تكليفات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،   وذلك بحضور مدير عام الإقليم د. شعيب خلف والسادة مديري الفروع الثقافية التابعة للإقليم.

 

توطيد العلاقات:


وقد تناول الاجتماع  ، آلية توطيد العلاقات بين الثقافة والمحافظة والجهات التابعة لها من   المحليات، كما تم عرض ‏خطة المرور علي المواقع لمتابعة حسن انتظام سير العمل.، كما تم بحث  السلبيات التي تعوق العمل بالفروع والمواقع الثقافية التابعة لها.

 

وقد  أوصى اللقاء ، القيام  بإرسال تقارير للإدارات المختصة برئاسة الإقليم لسرعة حلها . ، و ضرورة التواصل الدائم من مديري المواقع الثقافية مع رؤساء  المدن والاحياء  ، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بكافة الفروع .،والعمل على تقويم خطه الأنشطة لكل الفروع والتأكيد علي التطوير  المستمر  للبرامج المنفذة.

حضر الاجتماع  كل من:

عبد المنعم حلاوة ،  مدير عام ثقافة السويس ، واحمد فريج  مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء   أشرف المشرحاني  مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء،  وحضور مديري الإدارات برئاسة الإقليم ،ومسؤلي الإعلام  بالفروع الثقافية .

 

 

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