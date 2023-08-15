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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن قفزة كبيرة بعدد ضحايا انفجار محطة الوقود في داغستان

انفجار
انفجار

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار وقع مساء أمس في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان مدينة محج قلعة إلى 30 شخصا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة الروسية، في بيان لها، إنه: "تم العثور على 3 جثث أخرى بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في محج قلعة، وارتفع عدد القتلى إلى 30 شخصا".

وقد أعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان، سابقا، عن مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا."

وبعد ذلك قال النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، بعد وصوله إلى داغستان أن 66 مصابا متواجدون حاليا في مستشفيات محج قلعة بمن فيهم 10 في حالة حرجة.

ووفقا لمعلومات وزارة الطوارئ الروسية اندلع حريق في محطة صيانة السيارات مساء أمس الاثنين في الطريق السريع في محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع الانفجار.

وفتحت لجنة التحقيق المحلية قضية جنائية في الحادث وفق الباب 3 للمادة 238 للقانون الجنائي الروسي (تقديم خدمات لا تلبي متطلبات سلامة الحياة أو صحة المستهلكين، مما تسبب بوفاة شخصين أو أكثر).

جمهورية داغستان داغستان روسيا محج

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