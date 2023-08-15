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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل القاهرة توفر 24 فرصة توظيف لذوي الهمم

صدى البلد

عينت مديرية العمل بمحافظة القاهرة  24 شاباً من ذوي الهمم ، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة فى 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع  بتوفير فرص عمل لائقة لهم ،وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة . 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوى الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم ، وذلك لدمجهم فى سوق العمل والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم فى تنمية المجتمع فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أنه جرى توقيع  24 عقد عمل لذوي الهمم  بحضور مسئولي 3 شركات الإسراء فارما ، وفندق لوباساج ، و CRIF ،فضلا عن مديحة سيد ، ورحاب عبده، وهدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة ، منوها إلى حرص المديرية على متابعة تشغيل ذوى الهمم فى المنشآت التى  وفرت فرص العمل ، والتأكد من حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وشدد مدير المديرية علي استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر ، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية .

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