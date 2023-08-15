مديرية عمل القاهرة توفر 24 فرصة توظيف لذوي الهمم

عينت مديرية العمل بمحافظة القاهرة 24 شاباً من ذوي الهمم ، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة فى 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فرص عمل لائقة لهم ،وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوى الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم ، وذلك لدمجهم فى سوق العمل والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم فى تنمية المجتمع فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أنه جرى توقيع 24 عقد عمل لذوي الهمم بحضور مسئولي 3 شركات الإسراء فارما ، وفندق لوباساج ، و CRIF ،فضلا عن مديحة سيد ، ورحاب عبده، وهدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة ، منوها إلى حرص المديرية على متابعة تشغيل ذوى الهمم فى المنشآت التى وفرت فرص العمل ، والتأكد من حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وشدد مدير المديرية علي استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر ، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية .

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