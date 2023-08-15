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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مزحة فى المطار.. قرار عاجل من الكويت بحق مهندس مصري|ما القصة؟

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية

أحيل مهندس مصري إلى الشرطة من مطار الكويت الدولي،  بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن تسببت في رفع طلبا لوزارة الداخلية بإبعاده إداريا عن البلاد.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، "أحيل مهندسا مصريا من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، وذلك علي خلفية قيامه بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور بداخلها على شيء".

وأضاف المصدر أن "المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيرا إلى أن "رجال الأمن رفعوا كتابا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى موطنه عقب توقيع الكتاب".

مطار الكويت الكويت مهندس مصري

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