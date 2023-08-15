كوبري للزمالك.. محمد شريف يرد على الشائعات بعد الرحيل عن الأهلي

حسم المهاجم الدولي المصري محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، الجدل حول إمكانية عودته للدوري المصري عبر بوابة الزمالك.

كان النادي الأهلي قد أعلن أمس الإثنين، انضمام محمد شريف نهائيا إلى الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن انتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي،“كوبري” لانضمام اللاعب للزمالك في صيف 2024.

وفي بيان وداعه للنادي الأهلي وجماهيره، كتب محمد شريف على موقع “إنستجرام” ردا على الشائعات:" وجب التوضيح

عشت جوه النادي الأهلي 6 سنوات من عمري واجب عليا والتزاما مني تجاه النادي أخرج وأنا شخص مسئول ولذلك، أنا من طلبت من النادي الأهلي أخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد لدوري المصري من خلاله فقط أو العرض عليه أولا قبل العوده لمصر

وأي كلام يقال في الموضوع ده لا يمت للحقيقه بأي شي وهذا للعلم فقط"".



وأشار:" الأهلي مفيش حد يتشرط عليه للتاكيد ولكل اللي متابعني طول فترتي في النادي لم افتعل ولو مشكله واحدة وهذا من فضل الله عليا، لاني اتعامل مع منظومه أعرف واجباتي اتجاها بكل تفصيلهولنا عودة".