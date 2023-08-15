إعلام النواب : مبادرة الطالب المنتج تربط المواطن والخريج بسوق العمل

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن إطلاق الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الطالب المنتج تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار، علاوة على ربط المواطن والخريج بسوق العمل.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مبادرة الطالب المنتج تستهدف محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن نجاح المبادرة يكمن في رؤية الوزارة لصقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، علاوة على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت النائبة هند رشاد، على أن المبادرة ستساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية منذ الصغر، إضافة إلى دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.

ولفتت أمين سر إعلام النواب، إلى أن الدورات التدريبية مجانية لكافة طلاب الجامعات، حيث أنها تمثل فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية لتوجيه فكرهم وممارساتها إلى الإنتاج والاستثمار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن نفين القباج أعلنت إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية .